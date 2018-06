Al Bano: «Romina e Loredana? Le sento tutti i giorni». Poi si esibisce

LECCE - «Romina e Loredana? Sono le madri dei miei sei figli, le sento ogni giorno e le vedo spesso entrambe». Così Al Bano Carrisi ha risposto ieri sera a Nardò, durante la presentazione del suo libro «L'origine del mio mondo: Madre mia», dedicato alla madre Iolanda, alla domanda più attesa dopo l'annunciata separazione dalla compagna, Loredana Lecciso. Al Bano ha spiegato che con le donne parla di figli, «della retta scolastica, degli impegni», ma che l'amore eterno della sua vita rimane la madre 95enne, che vive, inossidabile, a Cellino San Marco.

Il cantante è stato accolto dalla folla neretina, in uno degli appuntamenti del SalentoBookFestival, rassegna letteraria che continuerà in cinque comuni del Salento (Nardò, Galatone, Galatina, Gallipoli e Corigliano) fino al 22 luglio prossimo. Grande malcontento della folla perché a causa del maltempo l'incontro è stato spostato nella Sala Roma di Piazza Pio XI, di fronte alla Cattedrale, e non è stato possibile accogliere tutti gli spettatori (più di 300) per motivi di sicurezza. Tuttavia i fortunati che hanno avuto la possibilità di assistere all'incontro, hanno anche ascoltato Al Bano sulle note di un successo di Domenico Modugno, «Amara Terra Mia», dedicato alla Puglia che, come ha dichiarato, non ha mai smesso di amare.