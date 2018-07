Bari, Decaro contro i vandali di San Girolamo: distrutto un muretto

BARI - L'ira del sindaco Antonio Decaro si abbatte sui vandali della città. L'ultima bravata è stata immortalata in un video inviato al primo cittadino e diffuso da lui stesso sulla sua pagina Facebook: tre giovani di notte hanno impugnato un'accetta e hanno cominciato a colpire un muretto sul nuovo lungomare di San Girolamo, distruggendo il lavoro finora svolto per la riqualificazione dell'area. Un atto vandalico a cui il sindaco risponde per le rime con un videomessaggio, attaccando pubblicamente i tre: «Ma perché? - domanda il sindaco infuriato - in questo terribile filmato, tre ragazzi con una accetta distruggono un’opera per cui ci sono voluti tanti anni e tanti soldi. Sono delinquenti e passeranno i guai. Ma questo non può più bastare».

«Abbiamo presentato una proposta di legge - aggiunge Decaro - per introdurre a scuola l'ora di educazione alla cittadinanza. Queste immagini sono ora nelle mani della polizia, ma non basteranno le denunce: se non impariamo ad amare la nostra città, non andremo da nessuna parte». conclude amareggiato.