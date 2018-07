Emiliano: Dobbiamo fare uno sforzo collettivo affinché la donazione diventi un gesto naturale

BARI - «La Puglia ha le capacità tecniche e umane per fare tantissimi trapianti di organi. Un gesto importante che però va sostenuto diffondendo la cultura della donazione». Così il governatore della Puglia, Michele Emiliano ha ringraziato in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook il prof. Loreto Gesualdo, preside della Facoltà di Medicina dell’Università di Bari e coordinatore regionale Trapianti, per la sua campagna di sensibilizzazione, che avrà il suo momento centrale sabato 7 luglio, in occasione della visita di Papa Francesco, con un evento pubblico al Teatro Petruzzelli per celebrare i 1500 trapianti di rene realizzati in Puglia, alla presenza delle famiglie dei donatori e dei pazienti che hanno beneficiato di questo atto di amore per la vita.

«Dobbiamo fare uno sforzo collettivo affinché la donazione diventi un gesto naturale - aggiunge Emiliano - Ricordo a tutti che è possibile, al momento del rilascio della carta di identità nella maggior parte dei comuni pugliesi, sottoscrivere la propria disponibilità alla donazione degli organi. Questo renderà superfluo il successivo consenso dei parenti. È importante che le famiglie si rendano conto che la donazione degli organi può restituire la vita a tante persone».