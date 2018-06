Il vincitore di Sanremo Ermal Meta canta in barese

Ermal Meta a Radio Dimensione Suono con il comico Giovanni Vernia canta una versione in barese del suo successo «Non mi avete fatto niente» che diventa «Non mi avete fatto nud». Con questo brano Ermal Meta ha vinto il festival di Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro.

Ermal Meta, di origini albanesi è barese di adozione per esserci arrivato con la madre quando era ragazzino. A marzo il sindaco Decaro gli ha consegnato le chiavi della città come riconoscimento del suo talento e valore.

Il video di Rds caricato su Youtube sta spopolando, ma solo i baresi sapranno apprezzare realmente la versione...