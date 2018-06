Mondiali robotica, dal Canada l'esibizione dei maghetti della Tommaso Fiore

BARI - Esibizioni, prove e interviste per i ragazzi della Tommaso Fiore, campioni nostrani di robotica, che stanno partecipando in Canada alla RoboCup2018. Ecco in diretta da Montreal le immagini dei 'magnifici sette' i ragazzi scelti tra i partecipanti al progetto «Ants» che si cimentano in una esibizione nella gara mondiale con altre 25 nazionali di giovani piccoli 'geni della tecnologia' provenienti da ogni angolo della terra. Una dimostrazione-show quella scelta dalla squadra barese sul tema di Harry Potter.

Così dopo alcune interviste tecniche per saggiare competenze, abilità e inventiva, prove generali per affinare al meglio i dettagli e momenti di continuo confronto con altre realtà, il team dei sette 'maghetti' della scuola media 'Tommaso Fiore', ha dimostrato il proprio valore anche a livello internazionale.

Una soddisfazione unica, come dichiarato dal prof. Pasquale Panebianco, docente accompagnatore in trasferta a Montreal e promotore del progetto: «Vederli interagire con i russi che dinnanzi ad un problema di stabilità del supporto del gufo hanno tirato fuori trapano punte e avvitatore e sistemato tutto, è stato impagabile».