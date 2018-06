Le Pink Bari volano in finale per lo scudetto

BARI - A ritmo di «Ce ne andiamo in finale» e «Bella Ciao» la formazione di calcio Primavera delle Pink Bari, esulta e festeggia per l'accesso alla finale del campionato nazionale di categoria. Come si vede in questo filmato, le protagoniste urlano e cantano a squarciagola per la vittoria ottenuta, intonando ai piedi della tribuna in delirio, l'inno dei partigiani.

Dopo aver battuto nel weekend per 3-0 le avversarie della Fiorentina al campo Antonucci di Bitetto, le Pink si sono guadagnate il pass per la sfida alla Juventus, completando così un percorso netto che ha visto le giovani lady biancorosse eliminare anche Trani, Lecce, Partenope Napoli e Res Roma. A firmare la vittoria per la finalissima, in programma sabato 23 giugno alle 16 allo stadio Gino Bozzi di Firenze, sono state Anna Serturini, Angelica Parascandolo e Noemi Montemurro.