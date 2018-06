«Voglio andare lontano», a Bari ragazzi autistici ai fornelli

Per i ragazzi autistici andare lontano è spesso un'utopia. Al termine del percorso scolastico questi ragazzi speciali spesso si ritrovano a vedere drasticamente diminuire le loro possibilità di incontro e scambio con altre persone. Per non parlare dell'accesso al mondo del lavoro che risulta difficile e ancora sbarrato da preconcetti.

Per stimolare l’inclusione sociale, lo sviluppo di abilità pratiche e l’ingresso nel mondo del lavoro delle persone con l'autismo l’associazione «Dalla Luna» e l’azienda di formazione nel food & beverage «Ad Horeca» hanno fatto squadra nella costruzione del progetto «Voglio andare lontano», coordinato dalle terapiste Sara Alfio e Sabrina Dellino, e che prevede un percorso di formazione dedicato a 16 ragazzi autistici tra i 14 e i 30 anni, nella sede di Ad Horeca a Modugno (Bari). Nelle 50 ore di formazione i ragazzi impareranno a realizzare un menù completo e una drink list, per poi organizzare una serata pubblica tutta gestita da loro, con il supporto di alcune figure professionali tra trainer, psicologi e terapisti ABA.

«Che cosa faranno i nostri ragazzi più grandi una volta terminata la scuola? - se lo chiede la dott.ssa Maria Graziano, psicoterapeuta e analista comportamentale di Dalla Luna per spiegare il progetto -. Tutti i giorni ci troviamo ad affrontare questa realtà e a cercare di costruire qualcosa che possa permettere loro di integrarsi nella società in maniera funzionale e utile, attraverso percorsi lavorativi. Da questa necessità, che noi professionisti per primi abbiamo sperimentato insieme alle famiglie dei bambini e dei ragazzi che seguiamo con Dalla Luna, è nato il progetto ‘Voglio andare lontano’. Siamo partiti dall’osservare i loro interessi e quello che abbiamo scoperto è che a molti dei nostri ragazzi piace cucinare. Abbiamo avuto la fortuna di poter unire le forze con Ad Horeca, per realizzare un percorso formativo all’interno della loro azienda con i loro trainer professionisti».

Per dare ai ragazzi con autismo l’opportunità di essere formati dai migliori professionisti in maniera completamente gratuita per le loro famiglie, il progetto è accompagnato da una campagna di crowdfunding, partita il 10 maggio sulla piattaforma Eppela (eppe.la/17884) . La raccolta fondi ha l’obiettivo di raccogliere 3mila Euro e terminerà il 19 giugno. La cifra raccolta nel corso dei 40 giorni verrà assegnata a Dalla Luna solo se l’obiettivo prefissato verrà completamente raggiunto. Tutti possono contribuire a realizzare un sogno