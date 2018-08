Foggia, strage di braccianti, 7 erano regolari. Il procuratore: «Avvieremo indagine»

FOGGIA - Ancora sangue sulle strade di Foggia. Dei 12 stranieri morti oggi pomeriggio nell’incidente avvenuto sulla strada statale 16, nella località Ripalta, nel territorio di Lesina, ne sono stati finora identificati sette, tutti regolari sul territorio nazionale. E’ quanto si apprende dalla Polizia. Il procuratore capo di Foggia Ludovico Vaccaro ha poi commentato: «Indagheremo per accertare le cause di questo ennesimo incidente ma, anche per capire se le vittime di questa tragedia fossero regolari sul territorio italiano».