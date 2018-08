Lecce, presentati portiere Vigorito e difensore Fiamozzi

Due dei volti nuovi della campagna trasferimenti di quest'estate dei giallorossi sono Mauro Vigorito, portiere, classe 1990, e Riccardo Fiamozzi, difensore 25enne trentino. I due sono stati protagonisti di una vivace conferenza stampa oggi a Lecce, in cui hanno espresso la loro gioia per essere stati chiamati nella squadra. «È la mia prima esperienza al Sud e sto percependo molto il senso di appartenenza della gente salentina alla maglia giallorossa - ha detto Vigorito - È una società pulita con una storia importante. Il mio idolo è Buffon, ma sono cresciuto dietro a Marchetti che per me è stato un punto di riferimento. Benevento? È una squadra candidata a vincere il campionato, non sarà una partita facile ma noi ci metteremo tutto l’impegno possibile per ottenere un risultato positivo».

Anche Fiamozzi, archiviata l'esperienza al Genoa, ha ribadito di essere stato piacevolmente sorpreso per la chiamata dei giallorossi: «Giocare a Lecce è una grande opportunità. La Serie B è un campionato difficilissimo, ogni anno è un casino. Dovremmo arrivare il più presto possibile alla salvezza». Entrambi hanno poi commentato la tragedia del ponte Morandi di Genova, soprattutto Fiamozzi, che quando giocava in Liguria ci passava più volte al giorno: «È un dramma per tutta la città e l'intera nazione».