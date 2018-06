L’ultimo incoraggiamento della piazza biancorossa prima della partenza della squadra per il Veneto: in vista dei play off contro il Cittadella (la gara in trasferta si giocherà domenica), i tifosi hanno raggiunto il San Nicola per assistere alla fase finale dell'allenamento. Per l'occasione la società ha aperto le porte dello stadio consentendo così l'abbraccio dei supporters ai loro idoli biancorossi. (video Luca Turi)