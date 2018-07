Canosa, città sott'acqua: persone e auto trascinate via dalla pioggia

BARI - Nuovo stop all’estate: una bomba d'acqua si è abbattuta su tutta la Puglia e ha creato numerosi disagi. In particolare nel nordbarese: Canosa di Puglia è completamente sommersa dalla pioggia torrenziale. Auto e persone trascinate via da un fiume in piena. Come mostrano le immagini pubblicate da alcuni utenti su Facebook l'acqua non accenna a diminuire. Grandine e acquazzoni anche a Bari e Casamassima, grandi i disagi per i trasporti e i cittadini. Attivata dalla Protezione Civile un'allerta gialla: la perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto l’Italia portando piogge e temporali sulle regioni settentrionali e anche la neve sulle cime più alte delle Dolomiti, non lascia il Paese, si è definitivamente spostata al sud, portando anche un sensibile ribasso delle temperature.