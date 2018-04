Maxi piantagione di marijuana due arresti a Canosa di Puglia

CANOSA DI PUGLIA (BARLETTA - ANDRIA - TRANI) - Sono accusati di aver coltivato una piantagione di 7.000 piante di marijuana, scoperta dai carabinieri nel novembre 2017 a Canosa di Puglia, a nord di Bari: per questo sono stati arrestati, ai domiciliari con braccialetto elettronico, in esecuzione di due ordinanza di custodia cautelare emesse dal gip di Trani, il barlettano Michele Dimatteo, di 51 anni, e Francesco Desiderato, 50enne di Bitonto. Entrambi hanno precedenti penali. Sono ritenuti responsabili, in concorso con Davide Dimatteo, arrestato a novembre, di aver coltivato la piantagione e di aver prodotto marijuana. A novembre i militari hanno sequestrato le 7.000 piante e 200 chilogrammi di sostanza stupefacente già pronta per essere venduta. Dimatteo fu colto in flagranza di reato e arrestato, gli altri riuscirono a fuggire.

La trasformazione delle piante in sostanza stupefacente avveniva in un opificio per la lavorazione ed essicazione delle stesse. La sostanza stupefacente sequestrata, se commercializzata, secondo i carabinieri avrebbe reso un guadagno milionario.

In cinque differenti serre i Carabinieri sequestrarono 3000 piante di un’altezza media tra i 40 cm ed i 4 metri oltre a 4000 steli in essicazione di un’altezza media di 1 metro e mezzo; ulteriori 65 kg di sostanza in essicazione sui tavoli e 55 chili di vegetale in inflorescenza, in attesa di essere essiccato, nonché 64 kg di sostanza stupefacente già confezionata e pronta per la vendita. Venne stimato che la sostanza stupefacente, se immessa nel mercato, avrebbe fruttato illecitamente milioni di euro. Ai due arrestati di oggi, i militari sono arrivati grazie a una complessa attività di indagine. Oltre ai rilievi compiuti nella piantagione e nella raffineria, utili sono state le immagini di diversi sistemi di video sorveglianza nelle zone circostanti, che hanno consentito agli inquirenti di raccogliere prove che attestavano l’effettiva presenza dei due nella piantagione.