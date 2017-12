Una mancata precedenza la causa del rocambolesco incidente avvenuto nella tarda serata dell'antivigilia di Natale in pieno centro a Bari. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia locale, due auto, una Golf e una Citroen, si sono scontrate all'angolo tra via Marchese di Montrone e via Principe Amedeo. A giudicare dai danni quasi certamente uno dei due mezzi non ha rispettao la precedenza ed è andata dritta contro l'altro. Una delle auto è finita contro un'auto in sosta causando un effetto carambola e danneggiando altre tre vetture. Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118: uno dei due conducenti è rimasto ferito in modo non grave.