Bari, si rompe macchina per asfalto: tangenziale in tilt, inferno in città

Tangenziale bloccata, la città paralizzata dal traffico. Una mattinata da inferno per gli automobilisti a Bari a causa di un imprevisto: la rottura di una delle macchine che rifanno l'asfalto stradale. Il mezzo, imponente, è andato in tilt mentre erano in corso lavori di rifacimento dell'asfalto sulla tangenziale nel tratto nord, all'altezza dello svincolo di Carbonara. L'impossibilità di intervenire subito ha provocato un vero e proprio trauma per la circolazione si sono creati chilometri di cosa e migliaia di auto si sono riversate in città mandato in tilt la circolazione in tutti i quartieri. Tutto ciò accade mentre fervono i preparativi per l'arrivo del Papa sabato. Polizia locale alle prese con fiume di auto incontrollabili: ecco alcune immagini del serpentone in via Gentile.