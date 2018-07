Rapinarono con un'apecar 7 distributori di benzina: arrestati due fratelli (Vd)

BARI - Rapinavano i distributori di benzina a bordo di un'apecar: due fratelli, Giovanni e Antonio Giuseppe De Noja, rispettivamente di 27 e 25 anni, con precedenti penali, sono stati arrestati dai carabinieri di Santo Spirito sulla base di una ordinanza di custodia cautelare perché ritenuti responsabili di ben sette rapine ai danni di distributori di carburante di Bari e provincia, compiute nel mese di maggio 2017. Ecco le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza e divulgate dai carabinieri che mostrano il loro modus operandi. I due, residenti nel quartiere San Pio, sono finiti in manette proprio grazie a questi filmati registrati nei vari esercizi rapinati, che hanno permesso ai militari di riconoscerli.

I militari erano già riusciti a risalire alla loro identità in un paio di occasioni, grazie al riconoscimento di un'auto di loro proprietà. Nonostante il tentativo di alterare la targa, infatti, i carabinieri hanno ricostruito l'esatta sequenza alfanumerica per trasformarla in un'ulteriore prova contro i fratelli. Entrambi si trovano ora nel carcere di Bari.

Con il loro arresto si chiude il cerchio sull'escalation di rapine che stava mettendo in ginocchio molti commercianti tra Santo Spirito, Palese, Bitonto e Giovinazzo.