Viaggio nel mondo del BGeek: una fucina di idee a Bari

BARI - Da Jack Sparrow a Sailor Moon, passando per Harry Potter e Gandalf il Grigio. Ecco che con il BGeek, Bari, si trasforma nella capitale del mondo nerd: giochi, videogames, youtuber, cartoni e fumetti in mostra per appassionati e non. In America li chiamano “Geek” ossia appassionati, fissati, in questo caso per i fumetti, i videogiochi e i cartoni animati. Ventimila i visitatori arrivati già nella prima giornata del festival del fumetto tanto che si sono registrate presenze record e code all’ingresso. La rassegna ospitata nei padiglioni 18 e 20 della Fiera del Levante, è interamente dedicata all’arte e alla cultura in tutte le sue sfumature.

Lo spettacolo in carne e ossa lo offrono gli youtuber, vere star del web tra cui spiccano Sabaku No Maiku e LaSabryGamer pronti a scambiare qualche parola e consiglio con i fan. A dare ancora più colore ed energia alla rassegna ci sono loro, i cosplayer che si aggirano tra gli stand offrendo pose e selfie ai curiosi. A farla da padrona però qui sono i giochi: da quelli più teconologici a quelli da tavolo. Chiunque metta piede al BGeek, non può non provarli.

A spiegarci meglio la varietà e l’importanza del BGeek c’è Daniele Monterisi, padre del festival, ma anche Gilbert Gallo e Pasquale Facchini che per la prima volta portano in Puglia IdeaG, una fucina di idee dove editori e ideatori di giochi si incontrano. Non solo giochi, ma anche fumetti e disegni: a parlarcene ci pensa Gian Marco De Francisco, portavoce della prima scuola pugliese di grafica e fumetto. Voce autorevole tra gli editori di giochi da tavolo è Spartaco Arbertarelli presente anche lui tra i tavoli dei gamers del BGeek.

Tra le novità di quest’anno uno spazio dedicato ai più piccoli con tanti Lego. Numerosi gli espositori tra cui anche la Gazzetta del Mezzogiorno, che nel suo stand ospita alcuni disegnatori ed espone le storiche illustrazioni di frate Menotti.

Insomma il BGeek diventa davvero un’occasione unica per gli amanti di manga e anime giapponesi, per gli appassionati di fumetti, di videogame o di giochi da tavolo per incontrarsi e dare vita ad un calderone di idee e colori tutto da esplorare.