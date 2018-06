Bari, ecco «Pop» il nuovo treno dei pendolari: più comfort e sicurezza

BARI - Sedute più comode, spazi più comfortevoli, persino un servizio intrattenimento audiovideo: Trenitalia cambia il volto dei treni dei pendolari e lo fa con Pop, il nuovo treno regionale presentato in anteprima a Bari. Siamo andati a visitarlo in piazza Prefettura, a Bari, dove sino al 12 giugno sarà in mostra una versione «demo» del nuovo treno che entrerà in servizio dal 2021.

Più comfort, più velocità, più efficienza: Pop offre spaziose aree di seduta e ampi corridoi adatti alle persone con ridotta mobilità. Con consumi del 30% in meno rispetto alla precedente generazione, Pop viaggerà a una velocità massima di 160 km orari e avrà una capienza di oltre 300 posti a sedere nella versione da 4 «casse» e oltre 200 nella versione a 3. Nel treno è previsto anche un servizio di informazione e intrattenimento audio video con numerosi display LCD e una rete Wi-Fi: all'interno dei vagoni sono stati inseriti monitor più grandi per fornire informazioni ai passeggeri sugli aggiornamenti del traffico in tempo reale, sulle condizioni meteorologiche e sulle attrazioni turistiche locali. La sicurezza invece sarà garantita da un sistema di telecamere digitali di videosorveglianza.

Tra le curiosità nel village del capoluogo barese i visitatori potranno indossare dei visori che mostreranno il treno in versione 3D. Ma per per chi viaggia in Puglia, come detto, bisognerà aspettare ancora tre anni. Per ora, accontentiamoci del «modellino»