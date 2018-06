L'arte invade le strade di Bari con alcuni degli artisti che animeranno il Bgeek. In via Argiro ecco lo street artist romano Solo, già noto per aver realizzato la locandina dell'edizione precedente del festival dedicato al fumetto che, armato di tutta la sua creatività e con delle bombolette spray si esibisce in una sessione di live painting.

Ecco le immagini che mostrano l'artista all'opera: la sua performance iniziata oggi nel capoluogo pugliese, si concluderà in Fiera del Levante durante la due giorni Bgeek, il festival dedicato al fumetto in tutte le sue declinazioni che si terrà sabato 9 e domenica 10 giugno, nei padiglioni 18 e 20 e che quest'anno festeggia la sua settima edizione.

Negli anni, il BGeek non si è solo ingrandito come contenitore, con spazi sempre più grandi per sempre più visitatori: la fiera è infatti cresciuta in maniera esponenziale anche in termini di contenuti, passando tra il 2012 e il 2017 da 40 a oltre 170 tra workshop, incontri, conferenze, proiezioni, gare, tornei, presentazioni e molto altro.

Quest'anno anche la Gazzetta del Mezzogiorno in occasione del festival, sarà presente con uno stand pronta a supportare le attività che si terranno in queste due giornate all'insegna dell'arte e della cultura.