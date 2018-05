Cinque spacciatori fermati a Bari, agivano vicino l'Ateneo

Cinque arresti della squadra mobile de Polizia di Stato di Bari per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in piazza Cesare Battisti. I fatti risalgono ai primi mesi del 2015: le indagini avviate anche a seguito delle visioni delle immagini captate dal sistema di video sorveglianza installato sulla piazza, che avevano documentato un gruppo di extracomunitari, la maggior parte dei quali provenienti dall'Africa centrale, che approfittando della particolare conformazione che avevano allora lgli spazi urbani (arbusti, palme e pergolati) per portare avanti una fiorente attività di spaccio, specialmente nelle ore serali e notturne.

Gli investigatori hanno ricostruito il modus operandi e con l´acquisto simulato di droga da parte di agenti sotto copertura, sono riusciti ad identificare e arrestare i cinque. Circa 500 le cessioni di sostanza stupefacente documentate dai poliziotti e centinaia le dosi sequestrate.

Durante le attività gli agenti hanno ascoltato le deposizioni di numerosi giovani assuntori, prevalentemente universitari.

Due degli arrestati sono stati rintracciati a Napoli e in provincia di Nuoro, gli altri a Bari: tutti sono in carcere.