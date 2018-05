Due ladri d'auto cerignolani in trasferta a Bari sono stati arrestati dalla Polizia mentre rubavano un'auto al rione Carrassi. E' accaduto intorno alle 2.30 in via Giulio Petroni quando Antonio Cirulli 24enne, con precedenti di polizia e Nunzio Caputo 25enne, incensurato, entrambi di Cerignola, insieme a un terzo complice riuscito a fuggire hanno preso di mira una Peugeot 2016 in sosta.Dopo aver forzato lo sportello e aperto il vano motore, evidentemente per disattivare l'allarme, un cittadino ha dato l'allarme al 113. La sala operativa è riuscita a visualizzare sui monitor di una telecamere di sorveglianza i tre ladri: le pattuglie sono sono intervenute ed hanno bloccato, dopo un breve inseguimento, due dei tre malfattori; il terzo invece è riuscito a dileguarsi per le vie limitrofe, dopo essersi disfatto di una centralina per auto con matricola abrasa. Gli arrestati sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari.