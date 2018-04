Beccato con i datteri nel sacco denunciato un 45enne barese

BARI - Beccato mentre deturpava il fondale marino alla ricerca di datteri. La Polizia di Stato ha deferito all’Autorità Giudiziaria un 45enne barese, con precedenti penali, responsabile della violazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura e delle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo.

I poliziotti della Squadra Sommozzatori dell’UPGSP della Questura di Bari, durante una ricognizione subacquea nello specchio acqueo antistante una piazzola di sosta in corrispondenza di Via Alfredo Giovine, hanno sorpreso il pescatore di frodo mentre in immersione, mediante la distruzione e la demolizione dei fondali marini, raccoglieva i datteri.

Sequestrato circa un chilo di molluschi.