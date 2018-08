«La donna cannone», De Gregori canta gratis per 20mila fan a Presicce

PRESICCE (LE) - «E con le mani amore, per le mani ti prenderò». Sono le parole con cui inizia il ritornello di una delle canzoni più famose degli ultimi 40 anni, "La donna cannone", di Francesco De Gregori, che ieri lo stesso cantante ha eseguito sul palco di Presicce (Le), in occasione dell'ultimo appuntamento della rassegna I Colori dell'Olio. Un pubblico stimato tra le quindici e le ventimila presenze ha assistito ieri sera al concerto gratuito del cantautore romano, durato due ore circa. Tanti brani 'sconosciuti', «che non sentirete mai alla radio», come aveva annunciato lui stesso, e poi i grandi successi, da "Buonanotte fiorellino" a "Generale", fino alla storica "La donna cannone".

Video Facebook: Gianpiero Azzarello