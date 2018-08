Dopo aver sfidato la pioggia dei giorni scorsi, correndo ugualmente in pineta per i suoi «allena-menti», Vasco Rossi approfitta del bel tempo a Castellaneta Marina, dove da anni trascorre l’estate, concedendosi un bagno di folla. E così, tornando dal mare col cappellino e gli occhiali da sole, incontra sulla spiaggia pugliese decine di fan che lo attendono per una foto e un selfie. «Bravi, state fermi tutti, io passo e vi saluto», dice il rocker che viene avvolto dall’affetto della 'combriccolà in costume da bagno.

Vasco pubblica il video del suo arrivo tra i fan su Instagram, scrivendo: «E al ritorno...con un pò di organizzazione..è andata bene..!! #vascononstopsummer tour!!! Cronaca giornaliera di ordinaria follia da Castellanetabeach». E tra le centinaia di commenti c'è chi domanda al rocker: «Ma per questi show ti paga qualcuno?». «No - risponde Vasco - non mi paga nessuno. La mia disponibilità è assolutamente spontanea».