«Signora, si alzi in piedi!», la carica rock di Gianna Nannini a Lecce

La carica rock di Gianna Nannini ha infiammato l'estate leccese, per un'altra notte di musica in Piazza Libertini. La cantante 62enne, senese, ha portato sul palco tutta l'energia del suo "Fenomenale Tour", che si è aperto con l'omonimo brano per poi fare una carrellata dei suoi pezzi più famosi: Fotoromanza, Io, Amandoti, Meravigliosa Creatura, Sei nell'anima, Aria, I Maschi, Profumo, America, Bello e Impossibile. E proprio sulle note di quest'ultima, non ce l'ha fatta a vedere il pubblico della piazza seduto, e ha invitato una signora ad alzarsi, come si vede nel video! Una vera e propria tempesta di rock, alternata a momenti più emozionanti, come in Notti senza cuore. Una voce graffiata, che ancora dopo tanti anni (42 per l'esattezza) continua a raccogliere successi e consensi di fan giovani e meno giovani.