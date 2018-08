L'energia dei Negrita sul palco di Lecce

LECCE - Il Desert Yacht Club tour dei Negrita, che prende il nome dal loro ultimo album, ha fatto tappa a Lecce nella sera di Ferragosto, in piazza Libertini. Uno show caratterizzato dall'energia del gruppo toscano, guidato dal leader Paolo "Pau" Bruni, che ha proposto pezzi del nuovo disco, ma anche grandi classici, da "Radio Conga" a "Rotolando verso sud", passando per "Ho imparato a sognare", "Non ci guarderemo indietro mai", "Mama Maè". Non sono mancati i momenti più intimi, come una "Magnolia" in cui Pau si è esibito solo chitarra e voce. Gran finale con "Gioia infinita", accompagnati sul palco da un ospite d'eccezione in pianta stabile a Lecce, Roy Paci. Tutti i momenti più belli dello show - organizzato da Molly Arts Live - sono nel video e sulle Instagram Stories in evidenza sul profilo @lagazzettadelmezzogiorno.it. L'estate musicale leccese proseguirà sabato 18 con il concerto di Coez.