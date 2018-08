Bisceglie, Caparezza e la sua musica fanno saltare l'Arena del Mare

BARI - Caparezza è tornato nella sua Puglia con la parte estiva del Prisoner 709 Tour (che lo ha visto da novembre a febbraio riempire i palazzetti di tutta Italia con venti sold out, 9mila chilometri percorsi, 125mila biglietti venduti e un album disco di platino) ed è subito delirio. I fan che hanno preso parte al concerto di ieri sera tenutosi all'Arena del Mare di Bisceglie in occasione dello Sbat! Music Festival!, sono andati in visibilio non appena il noto rapper di Molfetta ha intonato il uso ultimo successo 'Prisoner 709'. Ecco il video postato dall'utente @a.n.t.o.n.e.l.l.a.r.u.s.s.o su Instagram.