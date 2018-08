A Corigliano si cena con i piatti gourmet come nel Rinascimento

CORIGLIANO D'OTRANTO (LE) - Piatti della tradizione antica rivisitati in chiave gourmet, costumi e accessori d'epoca da indossare, narrazioni della storia del Castello De' Monti e musiche di Raffaele Casarano e Mirko Signorile per condire l'atmosfera: ecco gli ingredienti di A Cena con la Duchessa, la manifestazione ideata dalla chef Sara Latagliata in cui circa 150 fortunati (l'evento è andato sold out da giorni) hanno potuto vivere un magico tuffo nel passato a 360 gradi. Dai riti antichi come il lavaggio delle mani con acqua profumata, ai sapori misteriosi dei quattro piatti offerti, la manifestazione è stata un successo: il prossimo inverno è atteso il bis, sempre in uno dei castelli del Salento.