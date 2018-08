Locus Festival, Ben Harper dal palco fa gli auguri a una fan

LOCOROTONDO (BA) - Doriana De Palo difficilmente dimenticherà il suo quarantesimo compleanno, grazie all'amore di suo fratello Mauro, che ieri sera, durante il concerto di Ben Harper a Masseria Mavù, nell'ambito del Locus Festival, ha chiesto al cantante di farle gli auguri, in quanto era scattata la mezzanotte del 10 agosto, giorno in cui è nata. E l'artista non se l'è fatto ripetere due volte, scandendo anche le parole "Auguri Doriana", come si vede dal video pubblicato da Mauro De Palo, barese, proprietario di un ristorante nella città vecchia. «La cosa meravigliosa è che nel 2002 fu lei a regalarmi un cd di Harper, di cui non avevo mai sentito parlare. Fu il suo regalo di Natale per quell’anno, e io glielo tirai dietro! Poi ascoltando le sue canzoni è nato l'amore per questo artista. L’ho aspettato per 16 anni in Puglia, la cosa meravigliosa è che sia venuto il 9 agosto, e a mezzanotte è scattato il 10, il 40esimo compleanno di Doriana. Pensare che prima che iniziasse il concerto avevo detto ai miei amici di ricordarmi di fare gli auguri a mia sorella!!»