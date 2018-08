Salvini a Manfredonia, lo chef a domicilio e il sushi d'aragosta

La Puglia, il Gargano in particolare, peri il segretario della Lega nonché ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sembra essere la seconda casa. Il numero 1 del Viminale e la sua sua compagna Elisa Isoardi, hanno trascorso un altro week end. Pausa culinaria a Manfredonia in un’osteria dove Salvini ha esibito in bella mostra un piatto con “aragosta, cipolla di tropea e olio extra vergine di oliva” come dichiarato dal titolare. Qui ai fornelli, per preparare il pranzo, è arrivato lo chef manfredoniano William Tespi (dal quale la Isoardi si è fatto preparare un sushi alla pugliese, postando il video su Instagram) nonché il titolare di una pescheria che si è esibito nell'apertura dei ricci di mare. Salvino, l'altro giorno, è stato a Foggia per col comitato nazionale sull'ordine pubblico all’indomani della strage dei 12 braccianti africani a Lesina,