«Da zero a cento», il tormentone di Baby K infiamma la Praja di Gallipoli

GALLIPOLI (Le) - «Portami giù, dove non si tocca, dove la vida è loca», è uno dei ritornelli più canticchiati di questa estate 2018, grazie al tormentone di Baby K, «Da Zero a Cento». La cantante italiana, nata a Singapore, anche quest'anno è ai vertici delle classifiche estive, dopo i successi delle ultime stagioni, da «Roma-Bangkok», il duetto con Giusy Ferreri ormai diventato un classico, a «Voglio ballare con te». E per questa estate 2018 sembra aver fatto nuovamente centro, come dimostra questo video, pubblicato su Instagram dall'utente _lamarty93_. Il divertimento gallipolino, nonostante le polemiche, e dopo la notizia - arrivata questa mattina - dell'ordinanza per la chiusura del Samsara, sembra non temere alcun ostacolo.