Bari - Musica, balli e divertimento: è questo che porta Radio Selene in giro per la Puglia, con Lido Selene Apulia Tour. Il programma on the road e soprattutto on the beach di Radio Selene prevede 15 tappe in altrettante 15 location differenti per garantire al pubblico in vacanza intrattenimento e allegria, tra i lidi più belli delle nostre coste, dal 15 luglio fino al 19 agosto. La radio sarà in diretta dalle 10 alle 13. L’evento, realizzato in collaborazione con la Gazzetta Del Mezzogiorno, Pasta Riscossa, Bariblu Triggiano e Miragica Molfetta, parte il 15 luglio dal Lido Del Sole Apani-Brindisi. Per maggiori info basta cliccare sul sito http://www.radioselene.it/ rubriche/lido-Selene.htm