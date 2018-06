Con il video «Mbrazzame» si avvia la stagione balneare per i malati di Sla

Il progetto salentino 'Io posso', a sostegno delle disabilità, propone domani il primo dei due eventi ravvicinati: si svolgerà nel Cinema Elio di Calimera e riguarda la presentazione in anteprima del nuovo video 'Mbrazzame!, realizzato con la regia di Fernando Luceri, con musica e voce di Antonio Castrignanò sui versi di «Serenata a Maria» di Rocco Mangia. Mangia è uno degli ospiti de «La Terrazza «Tutti al mare!"» di San Foca, il primo accesso attrezzato al mare per persone affette da SLA, patologie neuromotorie e altre disabilità motorie in Italia, realizzato da 'Io posso'.

L’evento del 3 luglio riguarda invece proprio l’inaugurazione della stagione estiva 2018 de «La Terrazza» (si svolgerà, dunque, su lungomare Matteotti di San Foca) in occasione della presentazione della nuova collaborazione con UBI Banca. Entrambi gli eventi danno occasione di presentare i nuovi risultati del progetto 'Io posso' e dell’associazione 2HE che lo attua, e le prossime novità, tra cui il diffondersi del modello de La Terrazza di San Foca in altre regione d’Italia.