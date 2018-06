Lecce negli anni 90: bus obsoleti e auto in piazza S. Oronzo

Il consueto traffico del centro di Lecce, con modelli di auto ormai andati fuori produzione. Autobus obsoleti, arancioni. E soprattutto le vetture che circolano indisturbate sull'ovale di piazza Sant'Oronzo. Non è utopia, solo un salto nel tempo, grazie a un video che sta circolando in queste ore sui social, pubblicato dalla pagina Facebook "Grave". Immagini che mostrano com'era realmente Lecce negli anni '90, un ipotetico giro tra via Cavallotti, via XXV Luglio e il centro storico. Molti esercizi commerciali sono rimasti gli stessi, altri non esistono più. Sicuramente non è cambiata la situazione del traffico, argomento 'caldo' proprio in questi giorni per i lavori in corso all'incrocio tra via Cavallotti e via Trinchese. Rimane, tuttavia, un pizzico di nostalgia, per chi le immagini del video e di una Lecce che non c'è più, ha avuto la fortuna di vederle con i propri occhi.