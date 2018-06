Taranto, ecco sul Mar Piccolo la Battaglia tra Normanni e Bizantini

TARANTO - Armi, soldati, accampamenti, ma anche visite guidate e degustazioni: torna "La Battaglia dell'XI secolo tra Normanni e Bizantini" in programma oggi sabato 16 e domenica 17 giugno a Taranto (in località "I Battendieri", strada provinciale Circummarpiccolo). Una rievocazione storica suggestiva (come si vede dalle immagini) giunta ormai alla sua undicesima edizione, che ripercorre passo dopo passo lo scontro tra due popoli così diversi: da una parte i Normanni conosciuti per le loro virtù guerriere, dall'altra i Bizantini per le loro capacità artistiche. Entrambi in lizza per il possesso delle ricche terre del Sud Italia.

Sulle sponde del Mar Piccolo e del fiume Cervaro, attraversando i percorsi dell'antica via Appia, sarà possibile scorgere uomini, armi e armature, assistere alle fasi di preparazione di una vera guerra, ammirare l'artigianato dell'epoca, infine festeggiare con i vincitori. L'iniziativa è promossa dall'associazione culturale "I Cavalieri de li Terre Tarentine", con rievocatori provenienti da Puglia, Calabria, Sicilia, Lombardia, Abruzzo, Lazio, Campania e dalla Bulgaria.

L'accampamento aprirà oggi alle 16.30 dove sarà possibile assistere ad uno scontro tra le truppe bizantine a difesa del territorio e l'esercito normanno, domani (alla stessa ora) la rievocazione entra nel vivo con l'arrivo del generale bizantino Mariarcha e del suo esercito imperiale che, come è già avvenuto in passato, riuscirà ad intercettare i Normanni e a sconfiggerli. Il tutto sarà accompagnato dalla voce narrante dell'attore Giovanni Guarino.

Nella giornata di oggi già dalle ore 16 sarà possibile prendere parte alla visita guidata a cura dell'associazione Nobilissima Taranto presieduta da Nello De Gregorio alla scoperta delle meraviglie geologiche della zona.