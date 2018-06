Maltempo, il mini tornato al largo di San Foca nel Salento

LECCE - Continua l'ondata di maltempo che si è abbattuta in Puglia e a San Foca, piccola frazione della marina di Melendugno nel Leccese, ecco che compare una tromba marina. Il mini tornado si è sollevato a poche miglia dalla costa, in mare aperto, dando vita ad uno spettacolo unico. Eccolo immortalato nelle immagini realizzate da alcuni utenti su Twitter e su Facebook come C. Doğan e postate sulla pagina MeteoNetwork Puglia, che stanno diventando virali sui social network. Un fenomeno atmosferico quello della tromba marina, causato dai continui sbalzi termici tra il freddo appena arrivato in Puglia che si scontra con la bassa pressione e l'afa delle scorse settimane.