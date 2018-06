Puglia meta dei vip Alvin ad Alberobello«Adoro questa terra»

BARI - Voglia di mare e di sole per Alvin: il noto volto della televisione e conduttore radiofonico, ha scelto di trascorrere le sue vacanze in compagnia della sua famiglia proprio in Puglia, all'insegna del relax e del buon cibo. Come lui stesso dichiara in un video postato su Instagram: "Io adoro la Puglia da sempre ed è sempre bello tornarci". Dopo aver passato una giornata in giro tra i trulli di Alberobello, accolto da numerosi fan con grandi sorrisi, il dj si sposterà oggi a Polignano e a Monopoli. Ma Alvin non è il solo, sono tanti i vip che hanno scelto in passato la nostra regione e che continuano a sceglierla come oasi rigenerante, per godersi le proprie vacanze: da Madonna a Tom Hanks, passando per Ivanka Trump e Vasco Rossi, habitué del Salento e di Castellaneta Marina, sono tanti i volti noti che optano per il "tacco d'Italia" come meta per matrimoni o semplici weekend nelle masserie.