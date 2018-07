Gazzetta si legge da 130 anni: i ricordi di Al Bano, Monica Setta e Marisa Melpignano

BRINDISI - Albano Carrisi l’ha sempre letta, pur non avendo soldi per comprare il pane. Monica Setta a 15 anni sognava di lavorarci, e oggi cura una delle rubriche più lette, ogni sabato. Marisa Melpignano, a capo di Borgo Egnazia, è legata alla figura di Peppino Giacovazzo, ex direttore, suo carissimo amico. Le storie di tutti i pugliesi almeno una volta si sono incrociate con quella della Gazzetta del Mezzogiorno e dei suoi 130 anni. In occasione della celebrazione di quest’anniversario, a Brindisi, alcuni ospiti illustri hanno voluto raccontarcele: il risultato è in questo video.