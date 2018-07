Al Bano ce la canta: ecco la dedica per la festa della Gazzetta

«Quando lo devo cantare.. adesso?». Albano Carrisi, ospite per i festeggiamenti dei 130 anni di Gazzetta del Mezzogiorno a Brindisi, è rimasto spiazzato dalla richiesta di “emulare” quello che già aveva fatto Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, dedicare un paio di versi in musica al quotidiano. Eppure non si è tirato indietro, e come si vede dal video, partendo da un elemento tanto caro a lui, il 'sole' ha creato una breve canzone: «E nel sole leggerò lo sai / la nostra Gazzetta del Mezzogiorno e poi / e la notte non verrà mai più». Creativo e disponibile all’'esperimento musicale', Al Bano è stato poi applaudito dagli ospiti di Palazzo Granafei-Nervegna: la festa per i 130 anni di Gazzetta può cominciare!