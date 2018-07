Sangiorgi (Negramaro) canta un pezzo per i nostri 130 anni

«Ricordi sbiaditi un po' di tutto, ma i giornali quelli li ricordo bene..., ci ha cresciuto nei giorni più tristi e bui, alternandosi a quelli in cui va tutto bene.... 130 anni sono passati , e altri mille ne passeremo insieme... E alla Gazzetta del Mezzogiorno adesso canto... auguri di ogni bene...».

In poco più di mezzo minuto, «armato di chitarra», Giuliano Sangiorgi, il leader dei Negramaro, ha voluto dedicarci spontaneamente questo contributo in occasione del nostro anniversario. Lo ha fatto in occasione della nostra tappa del tour itinerante a Lecce. Noi lo ringraziamo anche a nome di tutti i pugliesi: anche grazie a lui e al suo gruppo, la nostra regione è nota in tutto il mondo.