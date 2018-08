Calcio, la giungla doppi abbonamenti Sky-Dazn: cosa vorresti fare?

La Lega Serie A per la prima volta nella storia ha venduto i diritti televisivi per i prossimi tre campionati vietando l'acquisto di tutto il pacchetto a un singolo operatore. Pertanto la Serie A è visibile su due piattaforme diverse: Sky (7 partite per ogni giornata) e la neonata Dazn (le restanti 3). Su Dazn si possono vedere anche tutta la serie B, la Liga, la Ligue 1, la Coppa di Lega Inglese, la Coppa D'africa Delle Nazioni, la Copa Libertadores e molte altre. Sky sport offre anche gli incotnri tra le squadre straniere in UEFA Champions League, UEFA Europa League, Premier League e Bundesliga.

Ci sono una serie di promozioni incrociate per chi era già utente Sky e ora acquista Dazn, che è una piattaforma streaming e permette di vedere le partite anche tramite smart tv, pc, tablet o smartphone. Ma la domanda del giorno è: sareste disposti a pagare due diversi abbonamenti per vedere tutte le partite? Preferireste rimanere abbonati solo a Sky? O addirittura fareste la disdetta per qualsiasi abbonamento alla luce anche dell'esordio da parte del nuovo concessionario? Rispondete al nostro sondaggio!