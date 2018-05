ROMA - La sezione disciplinare del Tribunale federale nazionale ha inflitto due punti di penalizzazione in classifica al Bari per la vicenda del ritardato pagamento dei contributi. Il Bari, con 2 punti in meno in classifica, ha perso il sesto posto a vantaggio del Cittadella e così giocherà il primo incontro dei play off non in casa (la partita era prevista al San Nicola ed erano stati venduti circa 10mila biglietti), ma in Veneto, nello stadio dei padovani, il 3 giugno. Il club pugliese, attraverso il legale Mattia Grassani, ha appellato la decisione del primo grado di giudizio sportivo ricorrendo alla Corte di appello federale: l’istanza sarà discussa il 1 giugno.

