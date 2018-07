Fiorella Mannoia in concerto a Molfetta

FIORELLA MANNOIA A MOLFETTA - Fiorella Mannoia torna in concerto in alcune delle piazze più belle d'Italia come quella di Molfetta dove si esibirà il 23 agosto 2018.

Sul palco allestito presso Banchina San Domenico, Fiorella Mannoia porterà tutti i suoi grandi successi, i brani dell’ultimo album «Combattente» e le canzoni che hanno costellato il suo repertorio dal vivo.

Fiorella Mannoia aveva dichiarato che si sarebbe completamente fermata per dedicarsi a nuova musica e nuovi progetti ma a grande richiesta ha deciso di tornare sul palco per questi imperdibili live estivi che faranno come sempre entusiasmare il pubblico. Anche quello di Molfetta.

Per l'occasione «La Gazzetta del Mezzogiorno» ti invita al concerto di Fiorella Mannoia a Molfetta il 23 agosto 2018 presso Banchina San Domenico.

PRENOTA IL TUO INGRESSO AL CONCERTO DI FIORELLA MANNOIA A MOLFETTA : TELEFONA allo 080.547.02.48 esclusivamente dalle ore 12.00 alle 12.30 di domenica 5 e lunedì 6 agosto 2018*

*L'iniziativa è valida fino ad esaurimento dei posti a noi riservati