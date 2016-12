CINEMA TARANTO



CINEMA ARISTON

Via Abruzzi - Tel. 099/7388314

Natale a Londra 18; 20.15; 22.30









CINEMA BELLARMINO - CIRCUITO «D’AUTORE»

Corso Italia ang. via Mezzetti - Tel. 099/7302794 - 333/1232629 - www.cinemabellarmino.it

Florence 17; 19.30; 22









CINEMA DANIELA

Via Salvo d’Acquisto - Tel. 099/7771856

Paw Patrol 17.30; 19 Non c’è più religione 20.30; 22.30





CINEMA LUMIÉRE

Via La Spezia 3 - Tel. 099/7362051

Poveri ma ricchi 16.30 (sab-dom); 18.30; 20.30; 22.30







CINEMA ORFEO

Via Pitagora 78 - Tel. 099/4533590

Natale al Sud 18; 20.15; 22.30









CINEMA SAVOIA

Via Leonida 25 - Tel. 099/47.95.155; 334/9423552

Oceania in 3D 16; 18.15; 20.30 Rouge one: Star wars story in 3D 22.30







CINEMA PROVINCIA



CASTELLANETA



CINE-TEATRO VALENTINO

Via S. G. Bosco - Tel. 099/8435005

Natale a Londra 19.30; 21.30



GINOSA



CINE-TEATRO METROPOLITAN

Via Serascuro - Tel. 099-8245160 - www.cineteatrometropolitan.it

Fuga da Reuma Park 19; 21







GROTTAGLIE



CINEMA VITTORIA

Piazza 4 novembre 35 - Tel. 099/5622931

Natale a Londra 20 (no sab); 22 (no sab)









MARINA DI GINOSA



CINE ARENA LA PINETA

Tel. 349/8514181

Riposo







MARTINA

CINEMA TEATRO VERDI

Piazza XX Settembre - Tel. 080/4805080

Natale a Londra 17.30; 19.30 in 3D; 21.30



CINEMA TEATRO NUOVO

Via Fanelli Giuseppe 25 - Tel. 080/4301491

Fuga da reuma park 17.30 Poveri ma ricchi 19.30; 21.30



MASSAFRA



CINEMA SPADARO - CIRCUITO «D’AUTORE»

Piazza dei Martiri 10 - Tel. 099/8801200

Sala 1 Natale a Londra 19; 21

Sala 2 Miss peregrine 19; 21



SAVA



CINEMA VITTORIA

Tel. 0831/840214

Programmazione del 22 al 25 dicembre

Sala Gassman Fuga da Reuma park 16 (dom); 18 Poveri ma ricchi 20; 22 (no sab)

Sala De Sica Oceania 16 (dom); 18 Natale a Londra 20; 22 (no sab)