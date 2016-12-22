CINEMA TARANTO
CINEMA ARISTON
Via Abruzzi - Tel. 099/7388314
Natale a Londra 18; 20.15; 22.30
CINEMA BELLARMINO - CIRCUITO «D’AUTORE»
Corso Italia ang. via Mezzetti - Tel. 099/7302794 - 333/1232629 - www.cinemabellarmino.it
Florence 17; 19.30; 22
CINEMA DANIELA
Via Salvo d’Acquisto - Tel. 099/7771856
Paw Patrol 17.30; 19 Non c’è più religione 20.30; 22.30
CINEMA LUMIÉRE
Via La Spezia 3 - Tel. 099/7362051
Poveri ma ricchi 16.30 (sab-dom); 18.30; 20.30; 22.30
CINEMA ORFEO
Via Pitagora 78 - Tel. 099/4533590
Natale al Sud 18; 20.15; 22.30
CINEMA SAVOIA
Via Leonida 25 - Tel. 099/47.95.155; 334/9423552
Oceania in 3D 16; 18.15; 20.30 Rouge one: Star wars story in 3D 22.30
CINEMA PROVINCIA
CASTELLANETA
CINE-TEATRO VALENTINO
Via S. G. Bosco - Tel. 099/8435005
Natale a Londra 19.30; 21.30
GINOSA
CINE-TEATRO METROPOLITAN
Via Serascuro - Tel. 099-8245160 - www.cineteatrometropolitan.it
Fuga da Reuma Park 19; 21
GROTTAGLIE
CINEMA VITTORIA
Piazza 4 novembre 35 - Tel. 099/5622931
Natale a Londra 20 (no sab); 22 (no sab)
MARINA DI GINOSA
CINE ARENA LA PINETA
Tel. 349/8514181
Riposo
MARTINA
CINEMA TEATRO VERDI
Piazza XX Settembre - Tel. 080/4805080
Natale a Londra 17.30; 19.30 in 3D; 21.30
CINEMA TEATRO NUOVO
Via Fanelli Giuseppe 25 - Tel. 080/4301491
Fuga da reuma park 17.30 Poveri ma ricchi 19.30; 21.30
MASSAFRA
CINEMA SPADARO - CIRCUITO «D’AUTORE»
Piazza dei Martiri 10 - Tel. 099/8801200
Sala 1 Natale a Londra 19; 21
Sala 2 Miss peregrine 19; 21
SAVA
CINEMA VITTORIA
Tel. 0831/840214
Programmazione del 22 al 25 dicembre
Sala Gassman Fuga da Reuma park 16 (dom); 18 Poveri ma ricchi 20; 22 (no sab)
Sala De Sica Oceania 16 (dom); 18 Natale a Londra 20; 22 (no sab)