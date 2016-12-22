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La programmazione dei film a Taranto e provincia del giorno 22/12/2016

CINEMA TARANTO


CINEMA ARISTON
Via Abruzzi - Tel. 099/7388314

Natale a Londra 18; 20.15; 22.30



CINEMA BELLARMINO - CIRCUITO «D’AUTORE»
Corso Italia ang. via Mezzetti - Tel. 099/7302794 - 333/1232629 - www.cinemabellarmino.it

Florence 17; 19.30; 22



CINEMA DANIELA
Via Salvo d’Acquisto - Tel. 099/7771856
Paw Patrol 17.30; 19 Non c’è più religione 20.30; 22.30



CINEMA LUMIÉRE
Via La Spezia 3 - Tel. 099/7362051
Poveri ma ricchi 16.30 (sab-dom); 18.30; 20.30; 22.30


CINEMA ORFEO
Via Pitagora 78 - Tel. 099/4533590
Natale al Sud 18; 20.15; 22.30



CINEMA SAVOIA
Via Leonida 25 - Tel. 099/47.95.155; 334/9423552
Oceania in 3D 16; 18.15; 20.30 Rouge one: Star wars story in 3D 22.30


CINEMA PROVINCIA


CASTELLANETA

CINE-TEATRO VALENTINO
Via S. G. Bosco - Tel. 099/8435005
Natale a Londra 19.30; 21.30


GINOSA

CINE-TEATRO METROPOLITAN
Via Serascuro - Tel. 099-8245160 - www.cineteatrometropolitan.it
Fuga da Reuma Park 19; 21


GROTTAGLIE

CINEMA VITTORIA
Piazza 4 novembre 35 - Tel. 099/5622931
Natale a Londra 20 (no sab); 22 (no sab)



MARINA DI GINOSA

CINE ARENA LA PINETA
Tel. 349/8514181
Riposo


MARTINA

CINEMA TEATRO VERDI
Piazza XX Settembre - Tel. 080/4805080
Natale a Londra 17.30; 19.30 in 3D; 21.30


CINEMA TEATRO NUOVO
Via Fanelli Giuseppe 25 - Tel. 080/4301491
Fuga da reuma park 17.30 Poveri ma ricchi 19.30; 21.30


MASSAFRA

CINEMA SPADARO - CIRCUITO «D’AUTORE»
Piazza dei Martiri 10 - Tel. 099/8801200

Sala 1 Natale a Londra 19; 21

Sala 2 Miss peregrine 19; 21


SAVA

CINEMA VITTORIA
Tel. 0831/840214

Programmazione del 22 al 25 dicembre
Sala Gassman Fuga da Reuma park 16 (dom); 18 Poveri ma ricchi 20; 22 (no sab)

Sala De Sica Oceania 16 (dom); 18 Natale a Londra 20; 22 (no sab)

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