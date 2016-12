CINEMA LECCE

DB D’ESSAI - CIRCUITO «D’AUTORE»

Via dei Salesiani 4 - Tel. e Fax 0832/390557

Florance 16.45; 19; 21.15









MULTISALA MASSIMO

Viale Lo Re 3 - Tel. 0832/307433; www.multisalamassimo.it

Programmazione dal 22 dicembre

Sala 1 Oceania 16.50 Poveri ma ricchi 19; 20.45; 22.30

Sala 2 Oceania 18.30 Non c’è più religione 16.45; 20.40; 22.30

Sala 3 Fuga da reuma park 17.45 Ocenia 19.30 Rouge one: a star wars story 21.30

Sala 4 Natale a Londra 17; 18.50; 20.40; 22.30

Sala 5 Paw patrol 16.50 Lion - la strada verso casa 18.10; 20.20; 22.30

POLITEAMA GREGO

P.zza XXV Luglio

Miss Peregrine 18.30; 20.45





CINEMA PROVINCIA



CALIMERA



NUOVO CINEMA ELIO - CIRCUITO «D’AUTORE»

Via Montinari 32 - Tel. 0832/875283 - 338/660664021

Oceania 17 (sab-dom-lun); 21









CASARANO



MANZONI

Via Milano 2 - Tel. 0833/505270

Natale a Londra 17; 19; 21











GALATINA



TARTARO

Via Principe di Piemonte 19 - Tel. 0836/568653

Natale a Londra 17.15; 19.30; 21.45 Oceania 17 (dom-lun) Non c’è più religione 19.30 (dom-lun); 21.45 (dom-lun)











GALLIPOLI



CINEMA ITALIA

Corso Roma 217 - Tel. 0833/266940

Programmazione dal 22 dicembre

Sala 1 Natale a Londra 20.30; 22.30

Sala 2 Non c’è più religione 16.30; 18.30; 20.30 Rouge one: a star wars story 22.30

Sala 3 Oceania 16.30; 18.30; 20.30; 22.30



CINEMA SCHIPA

Corso Roma 217 - Tel. 0833/266940

Fuga da Reuma park 16.30; 18.30 Poveri ma ricchi 20.30; 22.30





MAGLIE



MODERNO

Via Annesi Concetta 101 - Tel. 0836/484100

Programmazione dal 22 al 26 dicembre

SALA 1 Rouge on: a Star Wars story 15 Poveri ma ricchi 17.30; 20; 22.15

SALA 2 Oceania 17; 19.30 Non c’è più religione 22

SALA 3 Natale a Londra 17.30; 20; 22.15



NARDÒ



MULTISALA PIANETA CINEMA

Via Lecce 1 - Tel. 0833/832182; www.pianetacinema.it

Programmazione dal 15 al 29 dicembre, 24 riposo

SALA 1 Fuga da Reuma Park 16.10; 18.05; 20.10; 22.05

SALA 2 Non c’è più religione 16.40; 18.35; 20.30; 22.25

SALA 3 Poveri ma ricchi 16.10; 18.15; 20.20; 22.25

SALA 4 Rouge on: a star wars story 17.25; 20; 22.35

SALA 5 Natale a Londra 16.05; 18.10; 20.15; 22.20





SURBO



THE SPACE CINEMA

V. Benzi -Tel. 892.111 (numero a pagamento senza prefisso) Tel. 0832/ 986222- www.thespacecinema.it

Programmazione dal 22 al 29 dicembre

SALA 1 Oceania 11.10 (sab); 16.50 (sab); 19.35; 22.20

SALA 2 Rouge one: a Star Wars story 16.05 (sab) Lion - La strada verso casa 12.10 (sab); 19.15 Florance 22.10 (no sab)

SALA 3 Paw Patrol 11.20 (sab); 15.10 (sab); 17.10 Sully 19.15 c; 21.50 (no sab) Natale a Londra 0.15 (dom-lun)

SALA 4 Poveri ma ricchi 19 (no sab); 21.40 (no sab); 0.25 (sab-dom)

SALA 5 Non c’e più religione 12 (sab); 20 (no sab) Florance 17.15 (no sab) Lion - La strada verso casa 22.30 (no sab)

Sala 6 Florance 11.40 (sab) Natale al Sud 15.30 (sab); 20.25 Fuga da Reuma Park 18 (no sab); 22.50 (no sab)

Sala 7 Oceania 16 (sab) Rouge one 11.30 (sab); 18.50; 22 (no sab)

Sala 8 Natale a Londra 17.40 (no sab); 20.10 (no sab); 22.40 (no sab)

Sala 9 Miss Peregrine 12.30 (sab); 15.40 (sab); 18.40; 21.50 Natale al Sud 0.45 (no sab)

TAVIANO

FASANO

Via D. V. Sangue 1 - Tel. 0833/912242

Programmazione dal 22 al 29 dicembre

SALA 1 Natale a Londra 17.15; 19; 20.45; 22.30

SALA 2 Poveri ma ricchi 16.15; 19.30; 22.30 Fuga da Reuma Park 17.50; 21

SALA 3 Oceania in 3D 16.15; 18.15 Rouge one: a star wars story 20.15; 22.30







TRICASE



MODERNO

Via Siracusa, 19 - Tel. 0833/545855

Natale a Londra 17.15; 19.30; 21.45







AURORA

Via Stella d'Italia 34 - Tel. 0833/544113

Poveri ma ricchi 17.15; 19.30; 21.45



PARADISO

Via R. Caputo 15 - Tel. 0833/545386

Oceania 17 Non c’è più religione 21.45