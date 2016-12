CINEMA NORD BARESE

ANDRIA

MULTISALA CINEMARS

Contrada Barbadangelo Ipercoop Mongolfiera - prenotazioni su internet www.cinemars.it; tel. 899280273

Programmazione dal 22 al 28 dicembre

SALA 1 Miss Peregrine 17.30; 19.50; 22.30

SALA 2 Rogue One. A star wars story 15.30 (lun); 17.30; 19.30; 22.15

SALA 3 Fuga da Reuma Park 15.30 (lun); 17.30; 20.15; 22.15

SALA 4 Poveri ma ricchi 15.30 (lun); 17.40; 20.15; 22.30

SALA 5 Natale a Londra - Dio salvi la regina 15.30 (lun); 17.55; 20.10; 22.30

SALA 6 Oceania 15.30 (lun); 17.40; 20.05; 22.30

SALA 7 Non c’è più religione 18.15 Florence 20.20; 22.40

Sala 8 Paw Patrol 15.40 (lun); 17.30 Non c’è più religione 19.30 Rogue One. A star wars story in 3D 21.35

Sala 9 Lion 17.30; 20; 22.30

MULTISALA ROMA - CIRCUITO «D’AUTORE»

Via F. Giugno 6; tel. 0883/542622; 6,00; rid. 5,00 mar - merc.4,50.



SALA 1 Florence 17.30; 19.30; 21.45

SALA 2 Sully 17.45 Poveri ma ricchi 19.45; 21.45



SALA 3 È solo la fine del mondo 17.45; 19.45 Sully 21.45

BARLETTA

OPERA - CIRCUITO «D’AUTORE»

Via Imbriani 27, tel. 0883/510231. 6.50, rid. 5.00, merc. e pom. fer. 4.50, univ. 2.00 + ticket.

SALA 1 Florence 18; 20; 22

SALA 2 Fuga da Reuma park 21.30

Sala 3 Oceania 17.30; 19.30 Rogue one. A star wars story 21.30





PAOLILLO

C.so Garibaldi 27; tel. 0883/531022; 6,50 intero; 5,00 ridotto lunedì e giovedì escluso spettacoli dopo le 21, festivi, prefestivi, anteprime, prime e proiezioni 3D; 8,50 intero 3D; 7,50 ridotto 3D

S. Manfredi Natale a Londra 19.30; 21.45

S. Tognazzi Poveri ma ricchi 19.30; 21.45

S. Gassman Miss Peregrine 19.30 Non c’è più religione 21.45



BISCEGLIE

POLITEAMA ITALIA

Via Montello 6, tel. 080/3968048; www.politeamaitalia.com - Intero 6,00; rid. 4,50; merc. 4,50; 3D 8,00

Sala A Rogue One. A Star Wars Story 17 Poveri ma ricchi 19.30; 21.45

Sala B Natale a Londra 17.15; 19.15; 21.30

CORATO

ALFIERI - CIRCUITO «D’AUTORE»

Largo Aregano; tel. 080/358.85.51

Sala 1 Natale a Londra 17; 19.15; 21.30

Sala 2 Oceania 16.45; 19.15 Non c’è più religione 21.40







CINEMA ELIA D’ESSAI - CIRCUITO D’AUTORE

C.so Garibaldi 36/38 - Tel. 080/358.85.81. 6,00 intero; merc. e ridotto 5,00; La Tela 1° spett. 3,00, Atelier ingresso libero.

Sala Fellini Poveri ma ricchi 18; 19.45; 21.30

Sala Truffaut Fuga da Reuma Park 18; 19.45; 21.30

SPINAZZOLA

SUPERCINEMA

C.so Umberto 204/A; Tel. 0883/68.18.62 (tetto apribile)

Riposo

TRANI

IMPERO

Via Pagano 192 - 6,00; rid. 4,00; mar. e rass. 4,00 - Tel. 0883/58.34.44.

Sala 1 Natale a Londra 17.30; 20; 22

Sala 2 Poveri ma ricchi 17.30 Fuga da Reuma Park 20; 22