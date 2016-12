CINEMA BARI



ABC - CIRCUITO «D’AUTORE»

Via Marconi, 41 - Tel. 080/9644826 - intero 6,50; rid. 4,50; merc 4,50; ridotto 5.00

Captain fantastic 17; 19.15; 21.30

ANCHECINEMAROYAL

Corso Italia 112, Bari

Concerto 21

CIAKY MULTISALA

Trav. I via Bitonto Aeroporto Palese, 5

Programmazione dal 22 al 28 dicembre

Sala 1 Natale a Londra 16.10; 18.15; 20.15; 22.25; 0.30 (dom-lun)

Sala 2 Miss Peregrine 16; 18.30; 21.15; 23.50 (dom-lun)

Sala 3 Fuga da Reuma Park 16.30; 18.25; 20.25; 22.25; 0.20 (dom-lun)

Sala 4 Rogue One 16; 18.40 Oceania 21.20; 23.45 (dom-lun)

Sala 5 Non c’è più religione 16.25; 18.25; 20.20; 22.20; 0.15 (dom-lun)

Sala 6 Oceania 16.20; 18.40 Rogue One 21; 23.45 (dom-lun)

Sala 7 Paw Patrol 15.50 Poveri ma ricchi 17; 18.40; 20.40; 22.40; 0.40 (dom-lun)

Sala 8 Sully 16.25; 20.25 Un Natale al Sud 18.30; 22.25; 0.20 (dom-lun)

Sala 9 Florence 16; 18.15; 20.30; 22.35

ESEDRA

Largo mons. Curi 17 - Tel. 080/553.77.60 - 6,00 intero; 5,00 ridotto ; 4,50 mer 6,50 sab-dom-festivi

Lion - La strada verso casa 18; 20.30

GALLERIA

Corso Italia 15/17, info 080/521.45.63 - 6,50; rid. 5,00; lun./ven. 4,50 fino alle 18.30; merc. 4,50; univ. lun./ven. e sab. fino alle 18.30 2,00 - Prenot.: tel. 899030820; www.multicinemagalleria.it; sms 347/2440932; 080/521.45.63

Programmazione del 22 dicembre

SALA 1 Oceania 16; 18.15; 20.30; 22.45

SALA 2 Paw Patrol 16.25 Poveri ma ricchi 18.30; 20.40; 22.45

SALA 3 Rogue One. A star wars story 15.45; 18.10; 22.40 Sully 20.45

SALA 4 Natale a Londra 16.10; 18.25; 20.30; 22.35

SALA 5 Miss Peregrine. La casa dei ragazzi speciali 15.50; 18; 21

SALA 6 Rogue One in versione originale sottotitolata 16; 18.30; 21

SALA 7 Lion. La strada verso casa 16.05; 20.25 Non c’è più religione 18.35 Fuga da Reuma Park 22.40

IL PICCOLO - CIRCUITO «D’AUTORE»

Via Giannone 4, S. Spirito - Tel. 080/533.31.00 6,00; ridotto 4,50 - Opera 15; ridotto 12 - www.cinemapiccolo.it.

È solo la fine del mondo 18.15; 20; 21.40

MULTISALA SHOWVILLE

Traversa Conte Giusso, 9 (q.re Mungivacca) - sTel. 080/9757084 - intero (sab-dom e festivi) 7; intero (lun-mar-gio-ven) 6.50; intero (mer) 4.50; dal lun al venerdì primo spettacolo di sala 4.50; bambini dai 3 agli 8 anni e adulti oltre i 65 anni, 5 da lun a ven; 5.50 sab e dom. Supplemento per 3D: 2; primo spettacolo (lun-ven.): 7; altri spett (lun-ven): 9; (sab-dom): 9

Programmazione del 22 al 29 dicembre

SALA 1 Miss Peregrine 11 (lun); 15.20; 17.50; 20.20; 22.50

SALA 2 Poveri ma ricchi 11 (lun); 20.40; 22.45 Oceania 16; 18.20

SALA 3 Florence 15.40 Lion - La strada verso casa 18 Oceania 20.30 Rogue One. Star Wars Story in 3D 22.45

SALA 4 Rock Dog 11 (lun); 15 Non c’è più religione 16.40; 18.40; 20.40; 22.40

SALA 5 Natale a Londra 11 (lun); 16.30; 18.30; 20.40; 22.45 Paw Patrol 15

SALA 6 Rogue One. Star Wars Story 15.30 Florence 18.10; 20.25 Lion - La strada verso casa 22.45

SALA 7 Poveri ma ricchi 16; 18.05 Rogue One. Star Wars Story 20.10; 22.50 Sully 20.30

SALA 8 Fuga da Reuma Park 11 (lun); 20.40 (no gio); 22.35 Oceania 17.30 Moanaversione originale sottotitolata 20 (gio)

NUOVO SPLENDOR - CIRCUITO «D’AUTORE»

Via Buccari 24 - Tel. 080/556.97.29.

Florence 16.45; 19; 21.15



CINEMA PROVINCIA

ALBEROBELLO

CINEMA TEATRO DEI TRULLI

Via Ungaretti 26/A, tel. 080/2071760 - 335/302042 - prezzo unico 5,00; maggiorazione 3D 1,50; mercoledì in 2D 4,00, in 3D 5,00 - www.cinemateatroalberobello.it

Sala riservata

ALTAMURA

GRANDE

Via Cappelle, tel. 080/3117705 - 6,00; rid. 4,50 - mercoledì 4,50 - giovedì ridotto donna 4.50

Sala 1 Natale a Londra 19.30; 21.40

Sala 2 Oceania 17; 19.15 Non c’è più religione 21.40

MULTICINEMA TEATRO MANGIATORDI

Via E. Montale, tel. 080/3114575 - 6.00; rid. 4,50 lun. mar. gio. ven. sab. dom. festivi e prefestivi

Sala 1 Fuga da Reuma park 17.30 (dom); 19.30; 21.30

Sala 2 Ricchi ma poveri 17.30 (dom); 19.30; 21.30

BITONTO

COVIELLO

Via Repubblica 45 - 6,00; rid. 4,00 - Tel. 080/375.15.82.

Natale a Londra. Dio salvi la Regina 17; 19; 21

CASAMASSIMA

THE SPACE CINEMA

Parco comm.le Auchan - Info e prev. 892.111 (con sovrapprezzo); www.thespacecinema.it.

Programmazione dal 22 al 29 dicembre

SALA 1 Miss Peregrine 16; 19; 22.10

SALA 2 Non c’è più religione 14.30 (no gio-ven-dom); 19.30 Florence 16.50 Lion - La strada verso casa 21.50 Sully 0.35 (dom)

SALA 3 Paw Patrol 15.10 (no gio-ven-dom); 17 (dom); 17.10 (no dom) Sully 19 (dom); 19.15 (no dom); 21.30 (dom); 21.40 (no dom)

SALA 4 Sully 14.55 (sab) Poveri ma ricchi 14.55 (da lun); 17.20; 19.45; 22.20

SALA 5 Oceania 16.30; 19.10; 22

SALA 6 Rogue One. A star wars story 16; 19; 22

SALA 7 Un Natale a Londra 14.35 (no gio-ven-dom); 17.05 (no sab); 19.35; 22.05 Lion - La strada verso casa 17.05 (sab) Poveri ma ricchi 0.30 (dom)

SALA 8 Un Natale al Sud 15.15 (no gio-ven-dom); 19.55 Fuga da Reuma park 17.35; 22.15 Un Natale a Londra 0.30 (dom)

SALA 9 Oceania 14.30 (da lun); 17.10 (da sab) Oceania 17 (gio-ven) Lion - La strada verso casa 19.40 (gio-ven); 19.50 (no gio-ven) Florence 22.25 (gio-ven); 22.35 (da dom)

CASSANO DELLE MURGE

VITTORIA

Via Cadorna 68 - Tel. 080/4030450. Intero dal lunedì al venerdì 5.00; ridotto 4; sab-dom e festivi 6.00; ridotto 5

Oceania 17; 19.20; 21.40

CASTELLANA GROTTE

SOCRATE

Via Brennero 25 - posto unico 6,00 - ridotto 5 - (mar e mer) 4,00 - Dolby digital; Dolby 2K - 3D - Tel. 080/496.51.07.

Oceania 17.30; 19.30 Natale a Londra 21.30

MILLELUCI - CIRCUITO «D’AUTORE»

Via Marconi 58 - tel. 080/496.51.07. posto unico 6,00 - ridotto 5 - (mar e mer) 4,00 - Dolby digital

Sala riservata

CONVERSANO

CINETEATRO NORBA - CIRCUITO «D’AUTORE»

P.zza della Repubblica 10 - Tel. 080/495.95.47 - 6; rid. 4,50; univ. 2; mar. 4; giov. rass. 3; cin. per la pace 2,50 euro - Sala climatizzata

Sala 1 Oceania 17.15; 19.15; 21.15 Non c’è più religione 22.45

Sala 2 Natale a Londra 16 (dom-lun); 17.30; 19.30 Rogue One. A Star Wars Story 21.20

Sala 3 Poveri ma ricchi 17.45; 19.45; 21.45







GIOIA DEL COLLE

SEVEN CINEPLEX

Via Federico Fellini, 80; info e prenot. 080.348.32.95 - www.sevencineplex.it

Programmazione dal 22 al 27 dicembre

Sabato 24 dicembre chiuso



SALA 1 Rogue one. A star wars story 16.30; 19.10; 21.50; 0.30 (dom)

SALA 2 Florence 17.15 Lion. La strada verso casa 19.45; 22.15; 0.30 (dom)

SALA 3 Paw Patrol 16 Non c’è più religione 17.45; 19.45 Florence 21.45; 24 (dom)

SALA 4 Miss Peregrin 16.30; 19.15; 22; 0.30 (dom)

SALA 5 Oceania 16; 18.15; 20.30; 22.45

SALA 6 Natale a Londra 16.05; 18.05; 20.05; 22.05; 0.05 (dom)

SALA 7 Poveri ma ricchi 16.15; 18.15; 20.15; 22.15; 0.15 (dom)

SALA 8 Fuga da Reuma Park 16; 18; 20 Sully 22; 0.15 (dom)





GRAVINA

SIDION

Via Bari 33 - Tel. 080/325.37.84 - 6.00, rid. 5.00; 3.00 Progetto cinema

Sala 1 Fuga da Reuma Park 17.45 Poveri ma ricchi 19.30; 21.30

Sala 2 Natale a Londra 17.30; 19.30; 21.30