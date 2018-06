Bitonto, «Traetta Opera Festival»

La stagione del «Traetta Opera Festival» di Bitonto, giunto quest’anno alla sua XIV edizione propone per Giovedì 21 giugno, dalle 18 alle 21, anche il TOF celebrerà la Festa della Musica, con una nuova modalità di fruizione culturale dedicata al territorio. Sarà la musica a riempire di suono i più bei luoghi d’arte di Bitonto: Chiesa di San Gaetano, Galleria Nazionale della Puglia De Vanna, Atrio Biblioteca, Chiostro Seminario, Palazzo Vulpano. Cinque diversi cori, già protagonisti negli anni delle importanti produzioni sinfonico-corali del Festival, saranno impegnati con brani che esaltano la grande tradizione soprattutto italiana, dalla tradizione polifonica a quella operistica. Mercoledì 4 luglio, alle 20.30, nel Chiostro di San Francesco di Bitonto, l’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari, diretta da Vito Clemente, offrirà una serata dedicata a Traetta. Saranno presentate arie tratte dall’opera traettiana «Olimpiade», oggetto del lavoro di revisione del TOF nell’edizione 2016. Domenica 26 agosto, alle 20, si ripresenta il doppio cd «Salotto Musicale Pugliese», stavolta nel Teatro Traetta di Bitonto. Il doppio disco, frutto del proficuo rapporto di collaborazione con la Tokyo Academy of Music vede nuovamente impegnati gli amici giapponesi in una produzione che omaggia la musica e i musicisti della nostra terra. vista. In concerto i solisti della Tokyo Academy giunti appositamente dal paese Sol Levante e alcune giovani eccellenze pugliesi. Al pianoforte Vito Clemente.