Molfetta, «Nel teatro del gran mondo»

Sabato 30 giugno e domenica 1° luglio, alle 20, presso l’atrio della Fabbrica di San Domenico a Molfetta, l’associazione Luigi Capotorti di Molfetta in occasione del 150° anniversario della morte di Gioacchino Rossini, propone al pubblico pugliese uno spettacolo musicale dal titolo «Nel teatro del gran mondo - amori note vita in musica del signor Gioachino Rossini». Il Coro Polifonico “Luigi Capotorti” con il maestro del Coro Nicola Petruzzella, accompagnerà i personaggi in questo viaggio negli anni rossiniani accompagnato dalla sapiente ed esperta direzione del M° Salvatore Campanale che dirigerà l’omonima orchestra e che si avvarrà della collaborazione del violino di spalla M° Flavio Maddonni e del pianista Vito della Valle di Pompei. Info 080/ 334.82.25 - 347/680.27.07