Bari, teatro in masseria

Continuano gli appuntamenti con la rassegna di teatro in masseria «Il cuore secondo Giovanni» II edizione alla Masseria Carrara a Bari in via delle Rose. Domenica 10 alle 18.30, «Se cadere imprigionare amo» di Andrea Camarossa. Infine, sabato 30 giugno alle 21 e domenica 1° luglio alle 18.30, alla Masseria Carrara, «Avemmaria» di e con Emilio Nigro. Info 3.47/30.33.59.