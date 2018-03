I Carabinieri della Stazione di San Giorgio Jonico (Ta) hanno arrestato, in flagranza del reato di evasione, Cosimo Firuli, 39enne, pregiudicato di Carosino (Ta), sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. I militari, intervenuti per una lite, accertavano che il 39enne, incurante del provvedimento al quale era sottoposto, senza alcuna autorizzazione del magistrato, era uscito di casa rendendosi, altresì, responsabile di un’aggressione, per futili motivi, in danno di un passante.

Entrambi sottoposti alle cure mediche, presso l’Ospedale SS. Annunziata di Taranto, venivano dimessi rispettivamente con pochi giorni di prognosi. Il Friuli, condotto in caserma, veniva arrestato per evasione e, su disposizione del pm di turno, risottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.